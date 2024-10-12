بايدن يحذر إيران: أوقفوا التآمر على ترامب وأي محاولة لاغتياله إعلان حرب

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة الإيرانية إلى "وقف التآمر" على المرشح الرئاسي دونالد ترامب والمسؤولين الأمريكيين السابقين، وفق صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول كبير.

وبحسب الصحيفة: "أرسل بايدن رسائل إلى المستويات العليا في الحكومة الإيرانية، يحذرهم فيها من وقف المؤامرات ضد ترامب والمسؤولين الأمريكيين السابقين.. وقيل لإيران إن أي محاولة لاغتيال ترامب ستعتبر عملا من أعمال الحرب".

وتلفت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، والممثل الأمريكي الخاص السابق لإيران براين هوك، أصبحوا "الهدف الإيراني".

بالمقابل، فبالإضافة إلى ترامب، الذي يتلقى حماية الخدمة السرية كرئيس سابق، يتم تزويد ما لا يقل عن سبعة جنرالات سابقين ودبلوماسيين ومستشارين سياسيين مدنيين من إدارته بحماية حكومية على مدار 24 ساعة. وفي بعض الأحيان يتكون فريق أمني واحد من حوالي ستة أشخاص. لكن هذا، وفق بوليتيكو، قد لا يكون كافيا لدرء الخطر.

يذكر أنه في في نهاية سبتمبر، كتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" أن إيران تشكل تهديدا لحياته.

وقالت حملته بدورها إن مكتب مدير المخابرات الوطنية أبلغ ترامب "بالتهديدات الحقيقية والمحددة من إيران" التي تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في الولايات المتحدة. الأمر الذي اعتبرته وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران أن تصريحات ترامب حول تهديدات إيرانية لحياته مجرد جزء من الحملة الانتخابية.