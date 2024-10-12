السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بعد تحليل الشظايا، ما نوع الذخيرة التي قصفت بها إسرائيل بيروت لاغتيال وفيق صفا؟

الغارة الإسرائيلية
الغارة الإسرائيلية على بيروت، فيتو

كشف تحليل أجرته صحيفة "جارديان" البريطانية، نوع الذخيرة التي استخدمتها إسرائيل في قصفها العنيف على وسط بيروت مساء الخميس، الذي قتل 22 شخصًا وأصاب أكثر من 100 آخرين.

وأصابت الضربات حي البسطة الذي يعج بالمباني السكنية والمتاجر في قلب بيروت، علما أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر تحذيرات بالإخلاء قبل الهجوم.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن هدف الهجوم كان وفيق صفا رئيس وحدة الارتباط والتنسيق بحزب الله المسؤولة عن العمل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، علما أن مصادر "سكاي نيوز عربية" أكدت إصابته في الغارة.

تحليل الشظايا

ووفقا لتحليل الشظايا الذي أجرته "جارديان" في موقع الهجوم، فقد استخدمت ذخيرة أمريكية الصنع في الغارة التي أدت إلى تدمير مبنى سكني وسيارات وأضرت مباني قريبة.

وتعد الضربة هي الأكثر دموية على عاصمة لبنان، منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحزب الله قبل عام.

وعثر مراسلو الصحيفة البريطانية بعد ظهر الجمعة، على بقايا ذخيرة تعمل بنظام يعرف اختصارًا باسم "JDAM"، التي تصنعه الولايات المتحدة، في أنقاض المبنى السكني المنهار.

 

JDAM

و"JDAM" نظام توجيه تصنعه شركة "بوينج" الأمريكية، يتم تثبيته على ما يعرف باسم "القنابل الغبية" كبيرة الحجم التي يصل وزنها إلى ألفي رطل (نحو 900 كيلوجرام)، بهدف تحويلها إلى قنابل موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وحسب "جارديان"، تم التحقق من بقايا الذخيرة من قبل قسم الأزمات والصراع والأسلحة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وخبير قنابل سابق في الجيش الأمريكي.

وبعد مشاهدة صورة الشظية، قال الباحث في قسم الأزمات والصراعات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" ريتشارد وير، إن "نمط البراجي وموقعها وشكل البقايا يتوافق مع زعنفة الذيل لآلية التوجيه أميركية الصنع (JDAM) التي تعمل مع سلسلة قنابل (إم كيه 80)".

وتشمل سلسلة "إم كيه 80" التي يتم إسقاطها جوا، 3 فئات من القنابل، أصغرها يزن 500 رطل (نحو 227 كيلوجراما)، ووزن أكبرها ألفا رطل (نحو 900 كيلوجرام).

وأضاف وير: "استخدام هذه الأسلحة في المناطق المكتظة بالسكان يعرض المدنيين والأهداف المدنية مباشرة لخطر جسيم من الضرر الفوري والدائم".

والأسلحة الأمريكية أساسية في حرب إسرائيل على قطاع غزة ولبنان، حيث كانت الذخائر التي تعمل بنظام "JDAM" على وجه التحديد من الأكثر طلبا من جانب إسرائيل.

ويمثل هجوم يوم الخميس المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد استخدام ذخيرة أمريكية الصنع في هجوم على وسط بيروت، منذ عام 2006.

 

حجم إصابة وفيق صفا 

بعدما استهدفت غارة القيادي الكبير في حزب الله وفيق صفا مساء الخميس، كشفت مصادر العربية/الحدث أن الأخير مصاب بعنقه إصابة خطرة. 

وأضافت المصادر أن فرص نجاة رئيس الجهاز الأمني في حزب الله ضئيلة.

وكانت ثلاثة مصادر أمنية أن وفيق صفا، القيادي الكبير في الحزب، نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في بيروت، الخميس، وفق رويترز.

كما أنه من الشخصيات المحورية في إدارة العلاقات السياسية والخارجية والأمنية للحزب، وكان له دور كبير في العديد من المفاوضات، سواء على الصعيد الداخلي اللبناني أو الإقليمي، بما في ذلك عمليات تبادل الأسرى بين "حزب الله" وإسرائيل في العام 2006.

 

انتقادات إلى أمريكا

وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات شديدة بسبب مساعداتها العسكرية المستمرة لإسرائيل، التي بلغت 17.9 مليار دولار العام الماضي.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت أكثر من 12 منظمة حقوقية على رسالة مشتركة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدعوه إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مستشهدة باستخدام الذخائر الأمريكية في الهجمات ضد المدنيين بقطاع غزة.

وتواجه إسرائيل حاليا قضية في محكمة العدل الدولية رفعتها جنوب إفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في حربها على غزة.

وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من 2100 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين، خلال أكثر من عام من الأعمال القتالية في لبنان، معظمهم في الغارات الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبحسب الحكومة اللبنانية، أدت عمليات إسرائيل الموسعة إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني من منازلهم.

 

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