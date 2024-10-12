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اليوم، قطع المياه عن مناطق بالقاهرة الجديدة لمدة 6 ساعات

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة قطع المياه 6 ساعات عن منطقة جنوب الاكاديمية، وذلك من الساعة الثامنة صباح اليوم السبت الموافق 12/10/2024 حتى الساعة الواحدة ظهرًا من نفس اليوم.


وأرجع ذلك لقيام جهاز المدينة بتنفيذ بعض أعمال الصيانة لمحابس المدينة وذلك من ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة المياه بالمدينة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن منطقة (جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس فقط).

وأشار إلى توافر سيارات مياه تابعة للجهاز مجانًا ولطلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٥١٠٠.

 

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