حفاظًا على سلامة المارة، محافظة الجيزة تجري صيانة عاجلة لكوبري عباس (صور)

قامت محافظة الجيزة بتنفيذ أعمال صيانة عاجلة لبعض القطاعات المعيبة برصيف كوبري عباس، في إطار سعيها المستمر لتحسين البنية التحتية وخدمة المواطنين.

وتضمنت أعمال الصيانة إصلاح الحفر الموجودة ورفع كفاءة طبقة الرصيف حفاظًا على سلامة المارة، وذلك فور تلقي شكوى المواطنين بشأنها.

جاءت هذه الأعمال تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والذي أكد أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة آمنة لهم.

وقد قامت مديرية الطرق بقيادة المهندسة نجوى السعيد بإنجاز هذه الأعمال في وقت قياسي وبكفاءة عالية.

وتهدف هذه الأعمال إلى تحسين مظهر كوبري عباس وزيادة كفاءته، مما يساهم في تسهيل حركة المرور للمشاة والمركبات. كما تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.