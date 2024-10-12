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رياضة

استقبال جنوني لرونالدو في وارسوا بعد قبل مواجهة بولندا (فيديو)

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

رونالدو، احتشد الآلاف من المشجعين البولنديين أمام أحد الفنادق في العاصمة وارسو أمس الجمعة، تأهبا لوصول الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى البلاد لخوض مباراة الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بين بولندا صاحبة الضيافة والبرتغال اليوم السبت.

وحظى الهداف التاريخي للبرتغال باستقبال استثنائي وسط تدافع من الجماهير البولندية ولحظات جنونية لاستقباله قبل الدخول مع زملائه إلى فندق إقامته في وارسو.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي الكثير من مقاطع الفيديو التي ظهر فيها بضعة آلاف من المشجعين وهم يحتشدون أمام فندق إقامة البرتغال قبل مواجهة بولندا اليوم السبت.

وعند نزوله من حافلة منتخب البرتغال توافد الكثير من معجبي الأسطورة رونالدو طالبين منه التوقيع لهم فيما استجاب لطلبهم واستغرق التوقيع وقتًا طويلًا.

ويحظي رونالدو بمكانة كبيرة في قلوب جماهير كل المنتخبات حتى تلك التي ستواجه البرتغال.

ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره البولندي في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى  ـ الدوري أ ـ من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويسعى رفاق القائد رونالدو، بطلة النسخة الأولى موسم 2018-2019، إلى الفوز الثالث تواليًا بعد تغلبها على كرواتيا وأسكتلندا بنتيجة (2 ـ 1) في كلتا المباراتين.

ويطمح رونالدو إلى تعزيز رقمه القياسي كأفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم برصيد 132 هدفًا بينما سيعمل في الوقت ذاته على تسجيل أهداف أخرى على طريق بلوغه الهدف رقم 1000 في مشواره الكروي.

 

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