هنيدي: لا أقبل مقارنتي بالزعيم وخلافي مع محمد فؤاد انتهى وانتظروني في رمضان المقبل (فيديو)

أكد الفنان محمد هنيدي، أنه لديه الكثير من الأفلام القريبة إلى قلبه، مشيرًا إلى أن فيلم أمير البحار من أقرب الأفلام إلى قلبه بسبب أن تصويره في البحر.

محمد هنيدي مع نزار الفارس

وأضاف محمد هنيدي خلال لقائه مع نزار الفارس على قناة الرابعة العراقية، أنه يستحيل أن يحذف مشهده مع عادل إمام في بخيت وعديلة وأنه شرف كبير له وقوفه أمام الزعيم، متابعًا:" ما ينفعش التلميذ يتقارن بأستاذه".

وتابع: “وجود مقارنة بيني وبين الزعيم طبيعي وخلقها الإعلام والصحافة، ولكن أنا لم آخذ الأمر كما ظهر للناس، كل الأمر عمل ونجاح ولا يمكن المقارنة بيني وبين عادل إمام وهو ليس تواضع بل حقيقة والدليل فيلم بخيت وعديلة وعملت مع الزعيم أكثر من مرة، ولا يأتي فنان خليفة لفنان”.

عن موقفه من التيك توك قال: أرى الكثيرين على التيك توك ولكن أنا لا أعرف ظروف الناس، ولكن أنا لم أخض التجربة، وأنا يقال عني أن ثروتي تخطت الـ 100 مليون جنيه وأنا أقول الصيت ولا الغنى".

كما كشف هنيدي عن كواليس تحضيره لأغنية “مين حبيب بابا”، والذي قدمها من فيلم عندليب الدقي وهي من ألحان عمرو مصطفى، قائلًا: "كان بيهشك ابنه والورق كان جنبه تاني يوم عمل الأغنية".

وعن قصة خلافه مع محمد فؤاد قال: تصالحنا وتسامحنا لا أنا ولا محمد فؤاد موجودين بعد شوية".

واختتم: أشارك بمسلسل في رمضان القادم ولن أعلن تفاصيل في الوقت الحالي، وأتابع كل الأعمال الرمضانية بعد شهر رمضان حسب آراء الناس، ومحمد سامي حكاء يجعلك تظل تنتظر 30 حلقة باقي الأحداث وأحب أن أقدم مسلسلًا معه وتحدثت معه في ذلك".