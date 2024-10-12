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اقتصاد

يصل إلى 24 جنيها، انخفاض أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن انخفاضًا، تراوح ما بين جنيه إلى 24 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

وانخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 429.9 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض في سعر لحم ضاني بالعظم

وانخفض سعر اللحوم الضاني بالعظم بنحو 24 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 389.2 جنيه.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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