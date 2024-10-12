بعد تلميحات حسام حسن، هل يستبعد محمد صلاح من رحلة موريتانيا؟

منتخب مصر، قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إن محمد صلاح، وعمر مرموش، مصطفى محمد أو تريزيجيه لم يطلبوا عدم اللعب أمام موريتانيا في المباراة التي أقيمت بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: "لو طلبت أندية ليفربول وفرانكفورت عدم لعب لاعبيها مع المنتخب في المباراة المقبلة حفاظًا عليهم، سأعمل على ذلك لأني أريد أيضًا الحفاظ عليهم بدوري مثل الأندية".

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن إصابة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب كدمة بالعضلة الأمامية، واللاعب جاهز لمباراة موريتانيا الثانية المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

فوز الفراعنة الليلة، سيؤهل كتيبة حسام حسن إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب دون النظر إلى الجولات الـ3 الأخرى المتبقية، حتى في حال الخسارة بالمواجهات المقبلة.