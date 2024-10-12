غير مبشرة، وزير خارجية المجر يعلق على إهانة كامالا هاريس لرئيس وزراء بلاده

اعتبر وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، اليوم السبت، التصريحات اللاذعة التي أدلت بها نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، ضد رئيس الوزراء فيكتور أوربان، بأنها بلا أدنى شك ليست البداية الأفضل.



وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردًّا على سؤال عما إذا كانت تصريحات هاريس سيكون لها أي آثار على العلاقات بين المجر والولايات المتحدة، "بالتأكيد (بلا أدنى شك)، ليست البداية الأفضل".

كما وصف وزير خارجية المجر، التصريحات اللاذعة التي أدلت بها كامالا هاريس، ضد رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأنها غير مقبولة ومهينة للمجريين.



وفي وقت سابق، وجهت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الإهانة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وجاء ذلك، خلال حديث في برنامج " Late Show with Stephen Collbert " لقناة CBS News، حيث وصفت هاريس الزعماء المذكورين، بـ"الديكتاتوريين" و"القتلة".



وخلال البرنامج بدأ مقدمه كولبيرت بالحديث عن الطريقة التي يحب بها الرئيس السابق دونالد ترامب الإشارة إلى علاقاته "الوثيقة" مع فيكتور أوربان وشي جين بينغ وكيم جونج أون، عندما قاطعته هاريس بالقول: جميعهم شلة من الديكتاتوريين والمستبدين، ويمكن وصفهم بشكل أفضل بكلمة واحدة – قتلة".