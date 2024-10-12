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اقتصاد

هيتأخر شوية، مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

صرف مرتبات، فيتو
صرف مرتبات، فيتو

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2024، خاصة بعد إعلان وزارة المالية موعد صرف مرتبات أكتوبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

 

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر

وأوضحت وزارة المالية أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و4 أيام من شهر أكتوبر و3 أيام من نوفمبر وديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

 

صرف مرتبات شهر أكتوبر  2024

قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 24 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7، و8، و9، و10 من الشهر نفسه.

 

صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2024

وأضاف صرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه وصرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

 

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