طبيب المنتخب يكشف حجم إصابة محمد عبد المنعم وموقفه من مباراة موريتانيا الثانية
منتخب مصر، كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن إصابة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب كدمة بالعضلة الأمامية، واللاعب جاهز لمباراة موريتانيا الثانية المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.
فوز الفراعنة الليلة، سيؤهل كتيبة حسام حسن إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب دون النظر إلى الجولات الـ3 الأخرى المتبقية، حتى في حال الخسارة بالمواجهات المقبلة.
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