أخبار مصر: استقالة غامضة لرئيس شركة السكر، عدد السودانيين المغادرين مصر يوميا، توقع بموجة غلاء جديدة، خطة بايدن ونتنياهو لضرب إيران

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بمنشور على فيس بوك، استقالة اللواء عصام البديوي من رئاسة شركة السكر والصناعات التكاملية

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية تولي المحاسب صلاح فتحي منصب رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك اعتبارًا من غد السبت، خلفًا للواء عصام البديوي الذي تقدم باستقالته عبر منشور تم نشره على الصفحة الرسمية للشركة على موقع الفيسبوك.

بعد سيطرة الجيش، مسؤول يكشف عدد العائدين السودانيين من مصر إلى بلادهم يوميا

أوضح مصدر مسؤول بمعبر أشكيت أن استقبال معبري أرقين وأشكيت متوسط عودة طوعية لـ 1200 سوداني من جمهورية مصر العربية إلى السودان.

اليوم، قطع المياه عن 6 مناطق بالجيزة لمدة 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن قرى: "صول، الخرمان، الكريمات، البرمبل، مسجد موسى، نزلة ترجم" بمركز أطفيح، لمدة 7 ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة صباح غد السبت.

خلال يومين، اعتقال سوري ثالث في لبنان بتهمة "العمالة مع إسرائيل" (فيديو)

أعلنت السلطات اللبنانية، الخميس، اعتقال سوري متهم بالعمالة لإسرائيل، هو الثالث، خلال يومين، بعد اعتقال سوريَين آخرين الأربعاء بالتهمة نفسها.

هل ترتفع أسعار السلع بعد تصريحات "مدبولي" عن اقتصاد الحرب؟ شعبة المواد الغذائية توضح

أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التعامل باقتصاد الحرب مع اقتراب المنطقة من السيناريو الأسوء؛ حالة من اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن احتمالية حدوث موجة من الارتفاعات في أسعار السلع الغذائية؟

درجات الحرارة اليوم الجمعة 11- 10- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

موقع عبري: بايدن ونتنياهو ضيقا الفجوات بشأن طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران

قال مسؤولون أمريكيون كبار، الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضيّقا الفجوات بشأن طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران، حسبما نشر موقع “واللا” الإسرائيلي.

زادت رغم "خليها تعفن"، ارتفاع جديد يضرب أسعار اللحوم بالأسواق

سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر لحوم البتلو الصافي بنحو 2.5 جنيه، مقابل ارتفاع سعر لحم بتلو بالعظام بنحو 7 جنيهات مقارنة بسعره السابق، رغم حملات المقاطعة “خليها تعفن”، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد موريتانيا

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب وعلى رأسها مباراة مصر ضد موريتانيا، كما تقام مباريات في دوري الأمم الأوروبية والدوري الممتاز المصري للكرة النسائية.

وثيقة سرية تثير الدهشة بشأن مدى الطلب في إسرائيل على المعدات العسكرية بداية حرب غزة

كشفت وثيقة سرية حصلت عليها صحيفة "جيروزالم بوست" مدى الطلب على المعدات العسكرية في إسرائيل في الأسابيع التي أعقبت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023.

حرامي قلبه جامد، ضبط عامل حاول سرقة سيارة ربع نقل متوقفة أمام كافتيريا بصحراوي سوهاج

تمكن الأهالي من ضبط عامل حال شروعه سرقة سيارة نقل قادمة من القاهرة لحظة توقفها أمام كافتيريا بالصحراوي الشرقي لمركز إخميم وأخطرت الجهات الأمنية بالواقعة.

مفاجأة من تركي آل الشيخ لبطولة كأس السوبر المصري الموسم المقبل

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة جديدة بشأن منافسات كأس السوبر المصري.

دولة إفريقية جديدة تسجل أول إصابة بجدري القردة

أعلن وزير الصحة التنزاني إيليا موتشيما، يوم الخميس، أن بلاده سجلت أول إصابة بـجدري القردة لدى مواطن في مقاطعة تشيتامبو.

ريمونتادا قاتلة، البرازيل تحول تأخرها بالفوز 2-1 على تشيلي (فيديو)

انتهت مباراة البرازيل وتشيلي بفوز دراماتيكي وريمونتادا قاتلة لمنتخب البرازيل 2-1 بعدما تأخر في المباراة بنتيجة 1-0، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بعد ساعات من دفنه، وفاة أُم حزنًا على ابنها شهيد لقمة العيش بالإسماعيلية

توفيت سيدة في قرية الضبعية محافظة الاسماعيلية، عقب انتهاء مراسم دفن ابنها بساعات.

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يطالب بنقل قوات "اليونيفيل" بجنوب لبنان لمسافة 5 كيلومترات

دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إلى نقل "اليونيفيل" قواتها في جنوب لبنان لمسافة 5 كيلومترات شمالا لتجنب الخطر مع تصاعد القتال بين حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

ماسك يستعرض سيارة أجرة آلية طال انتظارها، وهذا موعد طرحها وسعرها (فيديو)

استعرض إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" سيارة أجرة آلية طال انتظارها مع بابين يفتحان على شكل أجنحة النورس وبدون عجلة قيادة أو دواسات أمس الخميس.