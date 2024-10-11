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حرامي قلبه جامد، ضبط عامل حاول سرقة سيارة ربع نقل متوقفة أمام كافتيريا بصحراوي سوهاج

متهم، فيتو
متهم، فيتو

تمكن الأهالي من ضبط عامل حال شروعه سرقة سيارة نقل قادمة من القاهرة لحظة توقفها أمام كافتيريا بالصحراوي الشرقي لمركز إخميم وأخطرت الجهات الأمنية بالواقعة.


ضبط عامل حال سرقته سيارة

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من العقيد شريف طنطاوي مأمور مركز شرطة أخميم بتمكن الأهالي من ضبط “صلاح ص ع ح”، 29 عامًا - عامل، مقيم قنا السابق اتهامه في "قضية مخدرات حال شروعه في سرقة السيارة ربع نقل محملة قادمة من القاهرة اتجاه قنا حال توقفها أمام الكافتيريا المشار إليها وتوجه قائدها ومرافقه للاستراحة بها.

  
وبالانتقال والفحص أفاد كل من: قائد السيارة “مصطفى م ع ع”، 33 عامًا - سائق ومقيم دائرة الفيوم مرافقه، “أحمد ا ع ا”، 35 عامًا - عامل فني ومقيم دائرة المنوفية حال تركهما للسيارة أمام الكافتيريا وتوجههما للاستراحة حاول المتهم المضبوط سرقة السيارة إلا أنهما استغاثا بالأهالي وتمت السيطرة عليه وضبطه واتهما المذكور بالشروع في السرقة.


التحقيقات المتهم يقر بارتكاب الواقعة 

وأمام الرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة اخميم وخلال التحقيقات بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.

 

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