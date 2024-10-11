بعد ساعات من دفنه، وفاة أُم حزنًا على ابنها شهيد لقمة العيش بالإسماعيلية
توفيت سيدة في قرية الضبعية محافظة الاسماعيلية، عقب انتهاء مراسم دفن ابنها بساعات.
وفاة نجل السيدة عقب سقوطه من نخله
وكان قد توفى نجلها البالغ من العمر 30 عاما، عقب سقوطه من أعلى نخلة أثناء عمله، حيث كان يقوم بتقليمها بعد انتهاء موسم البلح.
انهيار الأم خلال الجنازة
فوجئ أهالي قرية الضبعية فى محافظة الإسماعيلية أثناء تشييع جثمان شاب يدعى محمد عبدالله إلى مثواه الأخير انهيار الأم وسقوطها مغشيا عليها وسط جنازة ابنها حزنًا عليه.
نقل الأم إلى المستشفى
وعلى الفور تم نقل الأم إلى المستشفى لمحاولة انقاذها ولم تمر سوى ساعات حتى تفارقت الحياة لتلحق بنجلها.
خبر محزن هز أرجاء القرية
ومن جهة أخرى خيم الحزن على أهالي قرية الضبعية لوفاة الأم حزنًا على وفاة الشاب، والذي كان يعد هو العائل الوحيد للأسرة.
ودخلت الأم في نوبة شديدة من البكاء فور وصولها خبر وفاة ابنها وتعرضت لعدد من حالات الإغماء المتكرر، وحاول الأهالي إفاقتها وتقديم الدعم المعنوي لها إلا أنها فارقت الحياة بعد ساعات من دفن ابنها.
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