بعد سيطرة الجيش، مسؤول يكشف عدد العائدين السودانيين من مصر إلى بلادهم يوميا

أوضح مصدر مسؤول بمعبر أشكيت أن استقبال معبري أرقين وأشكيت متوسط عودة طوعية لـ 1200 سوداني من جمهورية مصر العربية إلى السودان.

وأشار بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، إلى أن هذا العدد والذي يضم أسرًا عديدة عادت طوعيًّا إلى البلاد مع تباشير انتصارات القوات المسلحة السودانية في كافة ربوع السودان واستجابة لدعوة والي ولاية الخرطوم لعودة المواطنين إلى ديارهم الآمنة وضرورة تعميرها.

وقال إن هذا العدد شمل من دخلوا جمهورية مصر العربية دون التقيد بالإجراءات الرسمية الخاصة بتأشيرة الدخول.

وذكر بأن العاملين في المعبرين يعملون بجد ويقومون بجهود كبيرة لتسهيل مهام الدخول للسودان، مشيدًا في الوقت نفسه بالسلطات المصرية وما تقوم به من مهام تسهيل عودة المواطنين السودانيين من مصر الشقيقة.

وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجانب السوداني والمصري عبر المعابر والهلال الأحمر السوداني ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمات المجتمع المدني ومركز الطوارئ والإيواءات في تسهيل حركة العبور ما بين الجانبين.