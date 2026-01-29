ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

18 حجم الخط

ترتيب الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الخميس ضمن الجولة الـ 16.

ويشهد اليوم الخميس إقامة 3 مباريات، حيث يستضيف إنبي فريق سموحة على ملعب بتروسبورت في تمام الخامسة، أما في الثامنة فيلتقي غزل المحلة مع طلائع الجيش بالمحلة، وفي نفس التوقيت يلعب مودرن سبورت مع الإسماعيلي على ملعب القاهرة الدولي.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة السادسة عشرة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).



وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

-إنبي × سموحة: محمود ناصف (حكمًا للساحة)، محمد عاطف الزناري وعماد العقاد (مساعدين)، أحمد ماجد (حكمًا رابعًا)، محمد عبد العزيز وكيرلس نزيه (تقنية الفيديو).

- غزل المحلة × طلائع الجيش: أحمد عبد الله (حكمًا للساحة)، أحمد عبد المنعم شعبان وأحمد كمال(مساعدين)، جبل السيد(حكمًا رابعًا)، علاء صبري وأحمد صلاح (تقنية الفيديو).3

- مودرن سبورت × الإسماعيلي: طارق مجدي (حكما للساحة)، عمر فتحي وأسامة عبد اللطيف (مساعدين)، جلال أحمد (حكما رابعا)، محمد أحمد الشناوي وخالد حسين (تقنية الفيديو).

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز

الأهلي ضد وادي دجلة (3-1) - انتهت

الزمالك ضد بتروجت (2-0) - انتهت

بيراميدز ضد الجونة (1-1) - انتهت

المصري ضد سيراميكا كليوباترا (3-2) - انتهت

الخميس 29 يناير

إنبي ضد سموحة - 5 مساءً - ستاد بتروسبورت

مودرن سبورت ضد الإسماعيلي - 8 مساءً - ستاد القاهرة

غزل المحلة ضد طلائع الجيش - 8 مساءً - ستاد غزل المحلة

الجمعة 30 يناير

فاركو ضد زد - 5 مساءً - ستاد حرس الحدود

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - ستاد الإسكندرية

المقاولون ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - ستاد المقاولون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.