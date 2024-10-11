خلال يومين، اعتقال سوري ثالث في لبنان بتهمة "العمالة مع إسرائيل" (فيديو)
أعلنت السلطات اللبنانية، الخميس، اعتقال سوري متهم بالعمالة لإسرائيل، هو الثالث، خلال يومين، بعد اعتقال سوريَين آخرين الأربعاء بالتهمة نفسها.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام (لبنانية رسمية)، فإن دورية من معلومات الأمن العام اللبناني في دائرة الأمن القومي بمنطقة الشوف، أوقفت بعد عمليات رصد ومتابعة، شخصا من الجنسية السورية في بلدة دير القمر، متهم بالعمالة لإسرائيل.
وذكرت الوكالة أن المتهم، الذي عرفت عنه بالأحرف (م. ا. ح)، كانت مهمته تحديد مواقع والكشف عليها بعد قصفها.
وأشارت إلى أنه حضر إلى منطقة الشوف بعدما كان قد تعرض لإصابة في منطقة بيروت.
وكان الجيش اللبناني أعلن، الأربعاء، اعتقال شخصين سوريين بعد الاشتباه بتخابرهما مع إسرائيل، عقب ضبطهما خلال قيامهما بتصوير عدد من المواقع في البلاد.
وأصدرت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني بيانًا أوضحت فيه ملابسات اعتقال الشخصين جاء فيه أن العملية تمت "نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسّس وعملاء العدو الإسرائيلي".
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