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رياضة

مفاجأة من تركي آل الشيخ لبطولة كأس السوبر المصري الموسم المقبل

تركي آل الشيخ، فيتو
تركي آل الشيخ، فيتو

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة جديدة بشأن منافسات كأس السوبر المصري.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "موسم الرياض سيكون الراعي الرئيسي الموسم المقبل للسوبر المصري في الإمارات".


وتحتضن الإمارات منافسات بطولة كأس السوبر المصري بشكله الجديد للموسم المنقضي، بحضور 4 فرق.

ويتنافس على لقب السوبر المصري هذا الموسم، الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح.
 

تركي آل الشيخ يعلق على نتيجة السوبر الأفريقي 

ومن جانبه قال آل الشيخ في تصريحات بفضائية "إم بي سي مصر": "كانت مباراة قوية واعتقد الزمالك كان أفضل وأكثر استعدادًا وكان يقاتل أكثر".

وأتم: "ولكن أعتقد أن التبديلات التي حدثت في أرض الملعب وقت المباراة من الأهلي أثرت في نتيجة المباراة".

 

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