هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

تقدم مجلة الأزهر في عددها الجديد لمتابعيها وقرائها هدية علمية فريدة بعنوان "تحفة الحبيب"، وهي مجموعة لطيفة من التفسيرات شاملة لأربعين آية من القرآن الكريم، مع ما يناسب كل آية من الأحاديث الصحيحة، تأليف الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الرحمن الدمليجي الشافعي المعروف بسويدان، المتوفى سنة 1234هـ.

هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر: "تحفة الحبيب" قراءة في كنوز القرآن

ويحمل الكتاب تصديرًا للدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ورئيس تحرير مجلة الأزهر، بينما قام مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر الشريف بتحقيقه وإخراجه للقارئ المعاصر.

الكتاب البارع جاء ليكشف عمق الفكر العلمي لصاحبه أبي محمد عبد الله بن علي الدمليجي الأزبكي، الحسيني الأزهري، الشافعي الأشعري، الصوفي الشاذلي، الملقب بالصغير المعروف بسويدان، وقد درس علوم الشريعة واللغة والقراءات على كبار مشايخ الأزهر وعلماء مصر، وترك أثرًا واضحًا في الأوساط العلمية بتأليفه المتنوع وإجاباته الموثوقة لطلاب العلم، حتى أثنى عليه كبار العلماء، مثل الزركلي والمرعشلي وغيرهم.

ويتميز هذا المؤلف بأسلوبه الخاص في التفسير بالمأثور، حيث اعتمد المؤلف على الحديث النبوي الشريف سندًا ومتنًا لتوضيح معاني القرآن، فكان تعبيره محكمًا، أفكاره سامقة، عباراته رائقة، ما يجذب القارئ ويغني المريد بمعارف شتى، مستخلصًا جوهر العلوم القرآنية دون تكلف أو تعقيد.

يضم الكتاب أربعين بابًا، خصص كل باب للآيات المتعلقة به، يبدأ بذكر الآية، ثم يقدم شرح الأقوال التفسيرية الواردة بشأنها، مستشهدًا بما ورد فيها من أحاديث وآثار، بما يعكس عناية المؤلف بربط القرآن بالسنة النبوية، وتسهيل فهم مقاصد الله وغاياته للباحث والقارئ على حد سواء.

نافذة علمية تعكس عمق التراث الأزهري

"تحفة الحبيب" ليست مجرد كتاب تفسيري، بل نافذة علمية تعكس عمق التراث الأزهري، وتقدم للقارئ تجربة فريدة للاستزادة من معاني القرآن الكريم، مستلهمة من أسلوب العلماء الثقات، بما يجعلها هدية قيمة تضيف لمعرفة القارئ وتغنيه روحيًا وفكريًا خلال شهر رمضان المبارك.

