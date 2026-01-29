ظهور وجه غامض على الجبال بالبحر يثير المخاوف، ونشطاء يكشفون علاقته بالشيطان

18 حجم الخط

ظهور وجه غامض على الجبال، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمكان غريب، أظهرته خرائط جوجل، والذي سبب ضجة كبيرة بين الناس، حيث أظهرت مقاطع الفيديو سلسلة جبال وتضاريس غريبة تكون شكل صورة، وصفها العديد من النشطاء بأنها تشبه صورة "الشيطان".

تشكيل صخري يشبه وجه الشيطان يثير الجدل

وتظهر مقاطع الفيديو تشكيلًا صخريًا يشبه وجهًا كونته جبال في جنوب تشيلي، في إحداثيات الخرائط (55°32'40.0"S 69°15'58.0"W) في خرائط جوجل، ما أثار العديد من التكهنات حول أصل هذا الشكل الغريب، ووصفه البعض بأنه "وجه الشيطان" أو "الوجه الخفي"، لكن العلماء كان لهم تفسيرًا آخر.

وصف العلماء التكوين الغريب الذي ظهر في مقاطع الفيديو، التي أثارت مخاوف النشطاء، بأنها "الوجه الجيولوجي"، الذي تشير إليه في منطقة باتاجونيا التشيلية، بالقرب من الإحداثيات 55°32'35" جنوبًا، 69°15'56" غربًا)، وهو ملمح تضاريسي أثار اهتمامًا واسعًا على منصات الخرائط الرقمية مثل "جوجل إيرث" .

وكشف العلماء عن ملامح الموقع الجغرافي والبيئي لمنطقة "الوجه الجيولوجي" الغامض، أو ظهور "وجه الشيطان"، بأنه يوجد في الحديقة الوطنية في شيلي، حيث تقع هذه التشكيلة داخل متنزه ألبيرتو دي أجوستيني الوطني، جنوب تشيلي.

الوجه الغامض يظهر في جزر بحر شيلي

أما تضاريس المنطقة التي يظهر فيها الوجع الغامض فهي جزء من جزر "تييرا ديل فويجو"، وتتميز ببيئة وعرة تضم جبالًا جليدية وقنوات مائية عميقة.

وتثير طبيعة التشكيلة، أو ظهور الوجه الجيولوجي الغامض، أو ما يشبه وجه "الشيطان"، حالة من الجدل، حيث يُصنف هذا "الوجه" كظاهرة نفسية تُعرف بـ "الباريدوليا"، وذلك حسب تفسيرات علماء النفس، ويفسر العقل البشري الأنماط العشوائية للتضاريس الصخرية والظلال على أنها وجوه مألوفة، لكنها في الواقع ليست كذلك.

وأشارت بعض التحليلات وتعليقات النشطاء إلى أن المظهر المتماثل "للوجه" قد يكون ناتجًا عن أخطاء تقنية في دمج الصور، من قبل مزودي خرائط الأقمار الصناعية، حيث يتم أحيانًا عكس أجزاء من البيانات لتغطية فجوات في التصوير في هذه المناطق النائية.

غير أن البعض يطلق على ظهور الوجه الغامض أو "وجه الشيطان" بعض الأساطير، فالبعض يشير إلى "الغموض"، الذي يكتنف ظهور هذا الوجه الغامض، والذي ظهر في تضاريس المنطقة، وأطلقوا على الوجه اسم "وجه الشيطان" أو "الوجه الخفي لباتاجونيا"، في حين يرى آخرون أن الأمر لا يعدو تشكيلة صخرية طبيعية (أو نتاج معالجة صور رقمية)، وليست نصبًا تذكاريًا أو أثرًا تاريخيًا أو حتى وجه للشيطان.

وجه غامض يثير مخاوف النشطاء

يجذب هذا الوجع الغامض، الذي شكلته التضاريس الصخرية للمنطقة العديد من هواة الاستكشاف، ويُعرف بأنه من "غرائب الخرائط"، بسبب الوضوح الشديد للملامح البشرية التي تظهر عند النظر إليها من زوايا معينة، عبر الأقمار الصناعية.

وأثار الوجه الغامض، الذي يظهر في تشكيل جبال شيلي مخاوف بعض النشطاء، فقال البلوجر مات وولس: "نعم، إنه حقيقي! لقد قمت بتسجيل الشاشة بنفسي في وضع العرض ثلاثي الأبعاد. يمكنك أن ترى أنها تقع على قمة جبل ضخم، بالقرب من منحدر حاد.. الأمر الأكثر جنونًا هو أنه إذا حاولت البحث في هذا الموضوع، فإن المقالات كلها تقول ببساطة أن أدمغتنا "تخدعنا" لرؤيته... ألم تكن تتوقع تفسيرًا أفضل أيضًا؟ إذن، هل من المفترض أن نصدق أن العديد من تلك "الأوهام" تشكلت عشوائيًا معًا؟"

أما البلوجر ترافيس فقال: "مكان غريب في خرائط قوقل متداول ومسبب ضجة كبيرة المكان حقيقي أبحث عن هذه الاحداثيات بالخرائط وستجده: 55°32'40.0"S 69°15'58.0"W..".

وقال البلوجر إياد علي: "الإحداثيات تشير إلى جزيرة هوستي في تشيلي، قرب قناة بيجل. يبدو الشكل كوجه شيطاني بسبب الظلال والثلوج على الجرف الصخري، لكنه مجرد ظاهرة باريدوليا (رؤية أنماط في العشوائي). ليس غامضًا، مجرد خطأ بصري في الصور الفضائية".

أما البلوجر ماهر السيد فقال: "يقال إنه السد الذي بناه ذي القرنين والحاجز الذي احتجز فيه ياجوج وماجوج.. والله أعلم".

