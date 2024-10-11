بمنشور على فيس بوك، استقالة اللواء عصام البديوي من رئاسة شركة السكر والصناعات التكاملية
أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية تولي المحاسب صلاح فتحي منصب رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك اعتبارًا من غد السبت، خلفًا للواء عصام البديوي الذي تقدم باستقالته عبر منشور تم نشره على الصفحة الرسمية للشركة على موقع الفيسبوك.
وتقلد صلاح فتحي العضو المنتدب لشركة الفيوم للسكر، إلى جانب دوره السابق كعضو منتدب فني لشركة السكر والصناعات التكاملية.
وكان اللواء عصام البديوي قد أعلن استقالته من منصبه عبر بيان نشره على صفحة الشركة بموقع فيسبوك، معربًا عن تقديره وشكره لكافة العاملين بالشركة خلال فترة عمله التي استمرت لأربع سنوات.
ووصف اللواء عصام البديوي هذه الفترة بأنها محطة بارزة في مسيرته المهنية، متمنيًا للعاملين دوام النجاح والتوفيق في مواسم الإنتاج المقبلة.
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