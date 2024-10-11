ريمونتادا قاتلة، البرازيل تحول تأخرها بالفوز 2-1 على تشيلي (فيديو)

انتهت مباراة البرازيل وتشيلي بفوز دراماتيكي وريمونتادا قاتلة لمنتخب البرازيل 2-1 بعدما تأخر في المباراة بنتيجة 1-0، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز فارجاس لاعب فريق تشيلي الهدف الأول في مرمى البرازيل بحلول الدقيقة 2 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 1-0 لصالح تشيلي.

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الهدف الأول لمنتخب تشيلي ضد البرازيل من البداية..



🇨🇱 تشيلي 1-0 البرازيل 🇧🇷 #البرازيل_تشيلي



pic.twitter.com/WEp5R4kso5 October 11, 2024

وعن طريق الخطأ تمكن إيجور جيسيوس لاعب تشيلي في إدراك التعادل لمنتخب البرازيل في مرماه باللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول.

هدف إيغور جيسوس في مرمى تشيلي ⚽️pic.twitter.com/ez6xkKfgbt — 👑🇧🇷 أسـيـاد الـعـالـم 🇧🇷👑 (@Brazil_F9) October 11, 2024

ونجح لويس هنريكي في إحراز هدف قاتل في شباك تشيلي في الدقيقة 89 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2-1 لصالح منتخب البرازيل.

تشكيل البرازيل لمواجهة تشيلي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، ماجالهايس، أبنير

خط الوسط: أندرو، لوكاس باكيتا، رافينها،

خط الهجوم: جيسوس، رودريجو، سافينيو.

تشكيل منتخب تشيلي

حراسة المرمى: بريان كورتيس.

خط الدفاع: توماس جالداميس، جييرميو ماريبان، بنجامين كوسيزيتش، فيليب لوليلا.

وسط الملعب: إيستيبان بافيز، رودريجو إيشيفييرا، دييجو فالديز.

خط الهجوم: إدواردو فارجاس، فيكتور دافيلا، داريو أوسيريرو.