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أخبار مصر

اليوم، قطع المياه عن 6 مناطق بالجيزة لمدة 7 ساعات

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن قرى: "صول، الخرمان، الكريمات، البرمبل، مسجد موسى، نزلة ترجم" بمركز أطفيح، لمدة 7 ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة صباح غد السبت.


وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب قطر ٤٠٠ مم على جسر ترعة صول، والمغذي لقريتي صول ونزلة ترجم.


وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالقرى المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.
 

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