موهبة لا تهدأ .. الأزمات تلاحق إمام عاشور

18 حجم الخط

أثار إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر إمام عاشور مسرح الأحداث في معظم الأحيان داخل النادي الأهلي، فقبل إصابة اللاعب بفيروس قد دخل في أزمة مع إدارة المارد الأحمر بعد مخالفته لقرار النادي الأهلي الرسمي بمقاطعة أحد وكلاء اللاعبين من خلال التعاقد معه لتسويقه.

ورفض الأهلي فكرة التفاوض مع الوكيل الجديد لـ إمام عاشور وتمسك بأن ينحصر التفاوض مع اللاعب في المستقبل وحده فقط أو وكيل آخر يختاره اللاعب في المستقبل تفعيلا لقرار الأهلي.

التلويح برحيل اللاعب

وازدادت توتر العلاقة بين إدارة الأهلي وكيل إمام عاشور بعد تلويح اللاعب بورقة عروض احتراف ليطالب وليد صلاح الدين مدير الكرة بدوره بتقديم أية عروض رسمية، وسار على بيان سابق للأهلي أعلن خلاله عن انتظاره العرض المالي من أحد الأندية الخليجية التي طلبت التفاوض لشراء إمام عاشور.

رفض عرض الأهلي للتجديد والتساوي مع زيزو

كما توترت علاقة إمام عاشور مع إدارة الأهلي إلى تحفظ اللاعب على العرض الذي قدمه الأهلي في وقت سابق قبل تعرض إمام عاشور لأزمة صحية، ويتمثل في الحصول على عقد سنوي ينال خلاله ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه سنويا من أجل التجديد للأهلي، وتمسك بالتساوي مع الفئة المميزة التي تصل رواتبها إلى 100 مليون جنيه سنويا شاملة الإعلانات ويتصدرها زيزو لاعب الوسط الجديد.

مشاجرة التجمع الخامس

إمام عاشور كان بطلا لأزمة أخرى وذلك عقب دخوله في مشاجرة مع عاملين في أحد المحال في منطقة التجمع الخامس.

ويرجع سبب المشاجرة، رفض إمام عاشور التصوير مع العاملين، ليتقدم اللاعب ضد الثنائي بتهمة السب والقذف، وجرى القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة بأحد المولات بزايد

وسبق وأن دخل إمام عاشور في أزمة سابقة، على خلفية تعرض زوجته لمضايقات خلال تواجدها بأحد المولات الشهيرة في منطقة الشيخ زايد لمشاهدة إحدى الأفلام السنيمائية هناك، لتقوم زوجة لاعب وسط الأهلي بالاتصال به.

وحضر إمام عاشور على الفور صحبة أحد أصدقائه إلى المول ليتفاجأ بتجمهر عدد كبير من المتواجدين بالمول حوله، ليتوجه لمكتب الأمن لمعرفة أسباب تعرض زوجته لمضايقات ولكنه لم يجد الأشخاص، وخلال ذهاب اللاعب لمكتب الأمن، لاحظ قيام مشرف أمن بتصويره دون علمه، ليطالبه بإيقاف التصوير إلا أن الأخير لم ينفذ طلبه، حاول إمام عاشور منعه من التصوير، قبل أن يسقط على الأرض نتيجة تجمهر الأشخاص حول إمام.

وحرر مشرف الأمن بالمول محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ضد إمام عاشور لاعب الأهلي يتهمه فيه بالسب والضرب، وتضمن المحضر اتهام مشرف الأمن إمام عاشور بالضرب والسب والشتم وإحداث إصابته بكدمة في القدم وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

واستدعت جهات التحقيق إمام عاشور لاعب الأهلي للاستماع إلى أقواله في واقعة تعديه على فرد الأمن بأحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد.

‎واستمعت النيابة العامة وقتها لأقوال إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وكافة أطراف الأزمة، في واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول تجاري بالشيخ زايد عقب تعرض زوجته للمعاكسة داخل المول.

وأحالت النيابة العامة بالشيخ زايد، إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى محكمة الجنح، بتهمة التعدي فرد أمن بأحد مولات منطقة الشيخ زايد، لتقضي المحكمة في النهاية ببراءة لاعب الأهلي، من تهمة التعدي على فرد الأمن.

وقضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد آنذاك بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة إمام عاشور في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، وحبسه 6 أشهر، قبل أن يتم غلق القضية تماما بعد صلح إمام عاشور مع فرد الأمن.

سر غياب أمام عاشور عن رحلة تنزانيا

وغاب عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي رغم اختياره ضمن قائمة المباراة من جانب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابه المفاجئ.

وأكد مصدر داخل النادي أن موقف إمام عاشور لا يزال غامضًا بالنسبة للجهاز الفني، موضحًا أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، فوجئ بإغلاق اللاعب هاتفه المحمول وعدم رده على اتصالات أعضاء الجهاز الفني.

واستبعد المصدر أن يكون سبب غياب اللاعب طبيًا أو نتيجة تعرضه لإجهاد، كما تردد، خاصة أن النادي الأهلي لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب عدم سفره، متسائلًا: «إذا كان السبب طبيًا، سواء بسبب عودة الفيروس أو الإجهاد، فلماذا تم وضع اللاعب في قائمة المباراة أمام يانج أفريكانز؟».

وفي سياق متصل، ضمت بعثة الأهلي الثنائي الجديد عمرو الجزار بعد تعافيه من الإصابة، ويوسف بلعمري المنضم حديثًا من الرجاء المغربي، استعدادًا لمواجهة بطل تنزانيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز بعد غد السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة الفريق المسافرة إلى تنزانيا صباح اليوم، والتي شهدت استبعاد جراديشار بعد موافقة النادي على رحيله إلى الدوري المجري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.