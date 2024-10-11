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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الجمعة 11- 10- 2024 في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن  يسود طقس حار  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

حالة الطقس غدًا الجمعة 11-10-2024 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا الجمعة 11-10-2024 بمحافظة البحيرة

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة فى أخره  وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   23 والعظمى 32

العاصمة الإدارية: الصغرى 23 والعظمى 31

6 أكتوبر: الصغرى 22 والعظمى 31

بنها: الصغرى 23 والعظمى  32

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 32

العلمين الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 32

مطروح: الصغرى 19 والعظمى 34

سيوة: الصغرى 17   والعظمى 36

كاترين الصغرى 16 والعظمى 26

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 29

الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 32

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى  32

السويس: الصغرى 21 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 35

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 36

الفيوم: الصغرى 20 والعظمى 34

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 34

المنيا: الصغرى 19 والعظمى 35

أسيوط الصغرى 20 والعظمى 35

سوهاج الصغرى  19 والعظمى 36

الأقصر الصغرى 21  والعظمى 38

أسوان: الصغرى 22 والعظمى 38

 

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