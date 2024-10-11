دولة إفريقية جديدة تسجل أول إصابة بجدري القردة

أعلن وزير الصحة التنزاني إيليا موتشيما، يوم الخميس، أن بلاده سجلت أول إصابة بـجدري القردة لدى مواطن في مقاطعة تشيتامبو.

وقال وزير الصحة التنزاني في مؤتمر صحفي، بحسب موقع "ديجارز نيوز" المحلي إنه "تم تسجيل أول إصابة بجدري القردة في البلاد بمقاطعة تشيتامبو، لمريض يبلغ من العمر 32 عامًا".

وأضاف أن "المريض قدم إلى أحد المراكز الصحية يشكو من آلام في العضلات والتعب والتهاب في الحلق، ليعقب تلك الأعراض طفح جلدي بدأ في الوجه وانتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، أن جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًّا.

جدير بالذكر أن جدري القردة هو عدوى فيروسية نادرة، يمكن أن تمثل خطرا خاصة على هؤلاء الذين يعانون من ضعف بجهاز المناعة.

تشمل أعراض المرض الحمى وتورم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي وانتشار البثور على الجلد.