هل ترتفع أسعار السلع بعد تصريحات "مدبولي" عن اقتصاد الحرب؟ شعبة المواد الغذائية توضح

أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التعامل باقتصاد الحرب مع اقتراب المنطقة من السيناريو الأسوء؛ حالة من اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن احتمالية حدوث موجة من الارتفاعات في أسعار السلع الغذائية؟

فهل ترتفع أسعار السلع الغذائية بعد تصريحات «مدبولي» بشأن العمل باقتصاد الحرب؟

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك؛ إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء تعكس توجهًا إيجابيًّا وإدراكًا عميقًا للتحديات، مما يعكس التزام الحكومة بالاستعداد والتأهب.

تأثير تصريحات رئيس مجلس الوزراء على الأسواق

وعن تأثير تصريحات رئيس مجلس الوزراء على الأسواق؛ أوضح «المنوفي» لـ «فيتو» أن هذه الرؤية الاستباقية يمكن أن تحفز المستثمرين على تعزيز ثقتهم في السوق، مما يخلق فرصًا جديدة للنمو.

د. مصطفى مدبولي، فيتو

بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء قد نواجه ارتفاعًا في الأسعار

وأشار إلى أنه بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء قد تواجه ارتفاعًا في الأسعار، لكن الحكومة يمكن أن تتخذ خطوات فعّالة لضمان توافر السلع ودعم الفئات الأكثر تأثرًا.

القمح والزيوت من أكثر السلع تأثرًا في حالة اندلاع الحرب

وعن أكثر السلع تأثرًا في حالة حدوث حرب في المنطقة، قال إن أكثر سلاسل الإمداد التي ستتأثر في حالة إندلاع الحرب؛ هي للسلع الإستراتيجية مثل القمح والزيوت، ولكن مع تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الشراكات الاستراتيجية، يمكن تقليل الاعتماد على الواردات.

أبرز الإجراءات الحكومية التي يجب العمل عليها خلال الفترة الحالية

وأضاف أنه يمكن أن تشمل الإجراءات الحكومية إنشاء مخزونات استراتيجية وتقديم حوافز للمزارعين والمصنعين، مما يعزز الأمن الغذائي والاقتصادي.

حازم المنوفي، فيتو

نصائح للحكومة للاستعداد لأي وضع قد يؤثر على الحالة الاقتصادية

ونصح «المنوفي» الحكومة بعدة نصائح للاستعداد لأي وضع قد يؤثر على الحالة الاقتصادية، بضرورة تحفيز الإبداع المحلي: لدعم الابتكار وزيادة الإنتاج، وتعزيز التواصل مع المواطنين لضمان الشفافية وبناء الثقة، فضلًا عن توسيع الشراكات الدولية: لتأمين الإمدادات بأسعار مناسبة.

بخطوات مدروسة يمكن تحويل التحديات إلى فرص

وأضاف أنه بخطوات مدروسة، يمكن لمصر تحويل التحديات إلى فرص للتقدم والازدهار، مما يعزز مكانتها في المنطقة.