اقتصاد

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا على مستوى القطاعات خلال جلسة ختام الأسبوع، مع تركز السيولة في عدد من القطاعات القيادية التي استحوذت على النسبة الأكبر من قيم التداول (دون الصفقات).

وجاء قطاع العقارات في صدارة القطاعات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول، بعدما استحوذ على نحو 21.1% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت حوالي 1.59 مليار جنيه.

وفي المركز الثاني حلّ قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 18.3% وبقيمة تداول تقارب 1.38 مليار جنيه.

وجاء قطاع البنوك ثالثًا مستحوذًا على 13.8% من التداولات بقيمة تخطت 1.04 مليار جنيه.

واحتل قطاع الموارد الأساسية المركز الرابع بنسبة 11.1% وبقيمة تداول بلغت نحو 837 مليون جنيه.

وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.2% من إجمالي التداولات، وبقيمة قاربت 544 مليون جنيه.
وجاءت بقية المراكز ضمن التسعه الأوائل على النحو التالي:
6️- خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بنسبة 6.5%
7️- أغذية ومشروبات وتبغ بنسبة 4.4%
8️- خدمات النقل والشحن بنسبة 4.3%
9️-  رعاية صحية وأدوية بنسبة 3.9%

تعاملات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس  الأربعاء آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة عيد ثورة ٢٥ يناير والشرطة، وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.158 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 47785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 57223 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 21724 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4834 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 12149 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 16827 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4897 نقطة.

