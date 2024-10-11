الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد موريتانيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب وعلى رأسها مباراة مصر ضد موريتانيا، كما تقام مباريات في دوري الأمم الأوروبية والدوري الممتاز المصري للكرة النسائية وجاءت المواعيد كالتالي:

 

تصفيات أمم إفريقيا 

موزمبيق ضد إيسواتيني - 4 عصرًا

غينيا الاستوائية ضد ليبيريا - 4 عصرًا

زامبيا ضد تشاد - 4 عصرًا

مدغشقر ضد جامبيا - 5 مساءً

نيجيريا ضد ليبيا - 7 مساءً - beIN Sports HD 4. 

مصر ضد موريتانيا - 7 مساءً - beIN Sports HD 2

بنين ضد رواندا - 7 مساءً

الكاميرون ضد كينيا - 7 مساءً

أوغندا ضد جنوب السودان - 7 مساءً - beIN Sports HD 5

جنوب أفريقيا ضد الكونغو برازافيل - 8 مساءً

مالي ضد غينيا بيساو - 10 مساءً

السنغال ضد مالاوي - 10 مساءً

أنجولا ضد النيجر - 10 مساءً

كوت ديفوار ضد سيراليون - 10 مساءً

تونس ضد جزر القمر - 10 مساءً- beIN Sports HD 2

الجابون ضد ليسوتو - 10 مساءً

 

الدوري المصري الممتاز للسيدات 

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري - 4 عصرًا

مسار ضد اتحاد بسيون -  4 عصرًا

بالم هيلز ضد المعادي واليخت -  4 عصرًا

الطيران ضد مودرن سبورت -  4 عصرًا

الأهلي ضد وادي دجلة -  4 عصرًا

 

دوري الأمم الأوروبية 

إستونيا ضد إذربيجان - 7 مساءً - beIN Sports HD 6  

سلوفاكيا ضد السويد - 9:45 مساءً - beIN Sports HD 8 

أوكرانيا ضد جورجيا - 9:45 مساءً- beIN Sports HD 7

التشيك ضد ألبانيا - 9:45 مساءً - beIN Sports HD 6

أيسلندا ضد ويلز - 9:45 مساءً - beIN Sports HD 5   

تركيا ضد الجبل الأسود - 9:45 مساءً- beIN Sports HD 4

المجر ضد هولندا - 9:45 مساءً- beIN Sports HD 3

البوسنة والهرسك ضد ألمانيا - 9:45 مساءً - beIN Sports HD 1 

 

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