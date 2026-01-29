تبدأ من 10 جرامات وحتى كيلو، محمد علي خير يكشف عن جوائز ذهب البنك الأهلي للعملاء

18 حجم الخط

جوائز ذهب البنك الأهلي، كشف الإعلامي محمد علي خير عن جوائز من الذهب، يطرحها البنك الأهلي لعملائه على الأوعية الادخارية، في إطار الحملة الترويجية الجديدة للبنك، التي يطلقها من أول يناير وحتى إبريل 2026، تشجيعًا لعملائه للحفاظ على أرصدة أوعيتهم الادخارية.

زيادة قيمة الأوعية الادخارية والفوز بذهب البنك الأهلي

وأكد محمد علي خير أن زيادة قيمة الأوعية الادخارية يمنح عملاء البنك فرصة أكبر للفوز بجوائز الحملة الترويجية "جوائز الذهب"، حيث تمنح هذه الجوائز لـ128 عميلا، منهم 100 عميل يفوز كل منهم بـ10 جرامات من الذهب، و25 عميل يفوز بـ 100 جرام من الذهب، و3 عملاء ستكون لهم فرصة الفوز بكيلو ذهب.

وقال محمد علي خير، عن جوائز الذهب التي يمنحها البنك الأهلي لعملائه: "جوائز من الذهب.. أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق حملة ترويجية جديدة لكافة عملاء الأوعية الادخارية والحسابات للعملاء الحاليين والجدد، وذلك اعتبارًا من يناير 2026 حتى إبريل 2026، وذلك تشجيعًا لهم للحفاظ على أرصدة الأوعية الادخارية أو زيادتها، مع إتاحة فرص مميزة للفوز بجوائز قيمة"

الجوائز تبدأ من 10 جرامات حتى كيلو ذهب للعملاء

وكشف محمد علي خير عن حجم الجوائز الذهبية المقدمة من البنك للعملاء، فقال: "زيادة قيمة أرصدة الأوعية الادخارية يتيح فرصًا أكبر للعملاء للفوز بجوائز الحملة الترويجية التي تتمثل في جوائز ذهبية، حيث تتيح الحملة فرص للفوز لعدد 128 عميل، تقسم إلى100 عميل يفوز كل منهم بـ 10 جرامات ذهب، في حال قام العميل بالاحتفاظ بمتوسط أرصدته أو قام بزيادتها حتى أقل من 250 ألف جنيه مصري او ما يعادلها، وذلك لكافة أنواع الأوعية الادخارية".

وتابع محمد علي خير: "و25 عميلًا يفوز كل منهم بـ 100 جرام ذهب، في حال كانت الزيادة بمتوسط الأرصدة من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 2 مليون جنيه مصري، و3 عملاء من أصحاب الزيادة بمتوسط أرصدة الأوعية الادخارية 2مليون جنيه مصري او ما يعادلها فأكثر، ستكون لهم فرصة الفوز بكيلو دهب".

