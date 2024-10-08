أخبار مصر اليوم: تحذير عاجل من الشبورة.. ساويرس يعلن بدء كتابة مذكراته.. وخبير يكشف رسالة السيسي للخارج من حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن "ظاهرة الأثرياء الجدد موجودة في العالم كله، وهؤلاء يكسبون الأموال بسهولة وبطرق تفتقد الشفافية، ولكن الدول لا تقوم على مثل هؤلاء".

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن ظهور نتيجة اختبارات الطلاب الحاصلين على دبلوم الفنية الزراعية " معاهد " للقبول بكليات الزراعة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025

حقق المركز القومي للبحوث إنجازًا جديدًا بنجاح إنتاج مادة كربوكسي ميثيل السليلوز (CMC) من مصاص القصب، وهي مادة تدخل في العديد من الصناعات الحيوية مثل الغذاء والدواء والمنظفات.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على مناطق من شمال وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحرى.

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن تنظيم ملتقى توظيفي جديد يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن وظائف.

مذكرات نجيب ساويرس، أعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بدء كتابة مذكراته الخاصة، مؤكدًا أنه سيقوم بكتابتها بنفسه، ولكنه حاليا يقوم على تسجيل الأحداث التي سيذكرها في المذكرات.

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن موقف غريب وطريف له مع إسرائلييين في سويسرا، قبل حرب أكتوبر 1973 بـ6 أيام.



انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من "مخيم العدالة المناخية 2024" في تنزانيا، حيث يجتمع أكثر من 300 قائد شاب من قادة المناخ من أكثر من 100 دولة من دول الجنوب العالمي.

أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن المحافظة ستلتزم بقرارات الاجتماع الذى سيعقد بإحدى الجهات السيادية لحل مشكلة برج فودة وتنفيذ جراج له.

عُقدت أولى دورات التعامل اللائق مع رواد المسجد وضيوف الرحمن لعمال المساجد بمديرية أوقاف الغربية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على التعليم والتدريب والتأهيل المستمر، والتطوير بالاستثمار في رأس المال البشري، بحضور أكثر من ( 300 ) عامل مسجد من مديرية أوقاف الغربية.

مترو الانفاق، نقل المترو اليوم أكثر من 2 مليون راكب و250 ألف على متن الخطوط اليوم، بارتفاع عن معدل ركاب أمس وسط مساعى للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

قال اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي: إنّ حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، يأتي ضمن احتفال القوات المسلحة ومصر بانتصارات أكتوبر 1973 والذكرى 51 على هذه الحرب المجيدة.

أكد الدكتور محمد على مستشار وزير النقل السابق ان مد قطارات الركاب والبضائع الى سيناء سيكون له تاثير ايجابى على صناعة اللوجستيات فى مصر خلال السنوات القادمة.

أعرب المهندس تامر عبدالفتاح عضو الاتحاد الدولي للنقل، عن سعادته بالتطور الكبير في خدمات النقل الرقمي والنقل الذكي، متوقعا تشكيل منظومة نقل حديثة تضمن آليات للربط بين وسائل النقل رقميا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعًا بشأن متابعة موقف بعض المشروعات الأثرية بمنطقة الأهرامات، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، وزير الدولة لشئون الاثار الاسبق، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، أمين المجلس الأعلى للآثار.

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في شركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية "لولو إنترناشينال جروب"، داخل فروع مصر، وذلك خلال الفترة المقبلة التي تشهد مجموعة من التوسعات، والتنسيق لتوفير فرص عمل في فروع "الشركة" في عددِ من البلدان العربية.

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، ستيفان جيمربت المدير القطري للبنك الدولي، ونادر محمد المدير الإقليمي للبنك الدولي، والوفد المرافق لهما، بحضور مساعدي وزير العدل المختصين .

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ومأمور الضبط القضائي بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، بغلق دارين للرعاية الاجتماعية للبنين والبنات تابعين لجمعية رعاية البنين والبنات بأسوان.

قال أيمن عرب رئيس مجلس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية: إننا نستهدف خلال الفترة المقبلة تأهيل وتطوير العنصر البشري علي رأس الملفات.