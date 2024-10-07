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أخبار مصر

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات بمدينة 6 أكتوبر (صور)

تموين 6 أكتوبر, فيتو
تموين 6 أكتوبر, فيتو
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 نفذت إدارة تموين السادس من أكتوبر حملة مكثفة أسفرت عن نتائج إيجابية في مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك.

وقادت الحملة سامية إسماعيل، مدير إدارة تموين السادس من أكتوبر، بالاشتراك مع فريق عملها، حيث تمكنوا من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية بدون فواتير، مما يشير إلى أنها قد تكون مهربة أو غير مطابقة للمواصفات، وتم تحرير محضر بذلك وإرسال عينات منها إلى معامل وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحليلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط محل تجاري يعمل بدون ترخيص ,تحرير محضر جنحة ضده

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط محل تجاري يعمل بدون ترخيص، وتم تحرير محضر جنحة ضده. كما تم سحب عينات من الدقيق من بعض المطاحن لإرسالها إلى معامل الوزارة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكدت إدارة تموين السادس من أكتوبر على استمرارها في شن الحملات الرقابية على مدار الساعة، وذلك للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وضبط أي مخالفات قد تضر بالمستهلكين.

ودعت الإدارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، وذلك للمساهمة في الحفاظ على حقوقهم.

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التموين والتجارة التموين بمدينة 6 أكتوبر بدون ترخيص المحلات التجارية غير مطابقة للمواصفات وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة مواد غذائية منتهية الصلاحية

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