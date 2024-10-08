الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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مترو الأنفاق ينقل أكثر من 2 مليون مواطن على جميع الخطوط اليوم

مترو
مترو
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مترو الانفاق، نقل المترو اليوم أكثر من 2 مليون راكب و250 ألف على متن الخطوط اليوم، بارتفاع عن معدل ركاب أمس وسط مساعى للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

وتابعت إدارة مترو الأنفاق انتظام حركة القطارات على كافة المحطات، وعقد المهندس علي فضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اجتماعا بقيادات المترو لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي. 

بالأرقام أعداد ركاب المترو 

وقام المهندس خالد صبرة  رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق بمتابعة حركة تشغيل المترو، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الأعطال وسرعة التعامل معها ان وجدت 

وشدد صبرة  على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل لتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأي من المحطات.

 

أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الـ 24 ساعة الماضية

ومن ناحية أخرى، بلغت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الـ  24 ساعة الماضية  2 مليون و250 ألف راكب على الخطين الأول والثانى من  خطوط المترو.

حيث بلغ اعداد ركاب الخط الاول مليون و250 ألف راكب  والخط الثاني شبرا - المنيب بـ مليون راكب.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق: إن المترو يعمل على تقديم أفضل خدمة للراكب، سواء ارتفعت أعداد الركاب أو انخفضت، وأنه بالرغم من التراجع الكبير فى أعداد الركاب إلا أن المترو يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة.

ومن ناحية أخرى، أكد مصدر بمترو الانفاق، أن المترو يراقب الحركة على مدار الساعة على الخطوط  الثلاث لتقديم أفضل خدمة. 

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العام الدراسي المهندس على فضالى المهندس خالد صبره الشركة المصرية

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