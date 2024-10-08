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أخبار مصر

عضو الاتحاد الدولي للنقل: نمو خدمات النقل الذكي بمصر يفتح آفاقا جديدة للاستثمار

القنل الذكى
القنل الذكى
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أعرب المهندس تامر عبدالفتاح عضو الاتحاد الدولي للنقل، عن سعادته بالتطور الكبير في خدمات النقل الرقمي والنقل الذكي، متوقعا تشكيل منظومة نقل حديثة تضمن آليات للربط بين وسائل النقل رقميا.

وأوضح ان خدمات النقل الذكي التى يتم تطبيقها حاليا بدأت تساهم في الربط بين القطار الكهربائي وتاكسي العاصمة ووسائل النقل الذكي، والتى تشمل خدمات التوصيل، بالإضافة إلى الربط بين مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، ووسائل النقل المختلفة، مما يعطي الفرص لنمو سوق النقل الذكي خلال الفترة المقبلة 

 

وتوقع عبد الفتاح أن يساهم سوق النقل الذكي في حدوث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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الاتحاد الدولي للنقل الخدمات المقدمة للمواطنين تاكسي العاصمة القطار الكهربائي

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