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أخبار مصر

ستحدث جدلا، نجيب ساويرس يعلن بدء كتابة مذكراته الخاصة

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

مذكرات نجيب ساويرس، أعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بدء كتابة مذكراته الخاصة، مؤكدًا أنه سيقوم بكتابتها بنفسه، ولكنه حاليا يقوم على تسجيل الأحداث التي سيذكرها في المذكرات.

تسجيل مذكرات نجيب ساويرس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"أقوم حاليا بتسجيل كل الحوادث التي سأذكرها في مذكراتي، لأن الذاكرة قد لا تسعفني في المستقبل".

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قصص وحكايات نجيب ساويرس في مذكراته الخاصة

وأكد ساويرس: مذكراتي الخاصة ستثير الكثير من الجدل، لأنها تحمل مواقف مع رؤساء دول وملوك وصراعات خضتها، وهناك قصص لم أروها، ولكنها في النهاية ستكون مسلية.

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