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أخبار مصر

على غرار "هايد بارك" بلندن، مقترح لإنشاء جراج لبرج فودة بنادي الجزيرة

برج فوده، فيتو
برج فوده، فيتو
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أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن المحافظة ستلتزم بقرارات الاجتماع الذى سيعقد بإحدى الجهات السيادية لحل مشكلة برج فودة وتنفيذ جراج له.

أزمة عمرها 52 عاما، مجلس الجزيرة يرفض إنشاء جراج تحت الأرض لـ فندق الزمالك المهجور

القصة الكاملة وراء المبنى المهجور بالزمالك.. أزمة برج فودة تتجدد بعد صراع 52 عامًا.. نادي الجزيرة يرفض إقامة جراج الفندق.. المشكلة بدأت أيام السادات بمشروع مانهاتن الجديدة

وقال المصدر المسئول فى تصريحات خاصة لفيتو: إن البرج لم يتم تشغيله منذ إنشائه أى منذ أكثر من 52 عاما، وذلك لعدم وجود جراج، موضحا أن المبنى مخالف لاشتراطات البناء ولم يتم توصيل المرافق له، وتم تحرير محاضر كثيرة لإيقاف البناء المخالف سواء طوابق مخالفة أو بدروم. 

وأشار إلى أنه طوال السنوات الماضية كان هناك مقترحات بأماكن عديدة لإنشاء الجراج كحديقة الأسماك وحديقة الزهرية وكورنيش الزمالك، ولكن كان يتم رفضها من قبل أهالى الزمالك، موضحا أن المقترح الذى سيتم مناقشته هو إنشاء جراج أسفل أرض نادى الجزيرة.

ولفت المصدر إلى أن تشغيل المبنى ليس من مسئولية المحافظة، لذلك ستلتزم المحافظة بقرار الاجتماع الذى دعا له اللواء أمير سعد مستشار رئيس الجمهورية.

وكان قد وجه اللواء أمير سعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى دعوة لأسامة سعد أمين مجلس الوزراء، لبحث مقترح إنشاء جراج لبرج فودة أسفل نادى الجزيرة أسوة بهايد بارك فى لندن.

ويتم توجيه الدعوة لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

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