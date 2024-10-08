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ساويرس يروي موقفا غريبا له مع 3 إسرائيليين قبل حرب أكتوبر بـ 6 أيام

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو
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كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن موقف غريب وطريف له مع إسرائلييين في سويسرا، قبل حرب أكتوبر 1973 بـ6 أيام.
 

سخرية الإسرائيليين من ساويرس بسبب نكسة 1967

وقال "ساويرس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"كنت في سويسرا في 30 سبتمبر 1973 قبل أسبوع من المعركة، وقاعد في بيت الشباب أنا واتنين أصحابي ودخل علينا 3 إسرائيليين، وقعدوا يتريقوا علينا بسبب هزيمة 1967 فأنا مردتش عليهم خالص وقعدت مبسوط أوي".
 

 

رؤية ساويرس بعد سخرية الإسرائيليين 

وتابع:"صاحبي سألني أنت ليه مبسوط أوي كده والإسرائيليين بيتريقوا عليك بسبب النكسة، فقلت له لأن الهبل دول لسه عايشين على أمجاد 67 ، ومش عارفين اللي جاي إيه، وكويس إنهم هيبقوا في غفلة عن اللي جاي".

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ولفت ساويرس إلى أن "الرئيس السادات وقتها وعد مرة واتنتين أنه هيحارب وميحاربش بس أنا كنت متأكد إن التالتة مش هيرجع فيها وهيحارب، والشعب الإسرائيلي كان في غيبوبة تامة ومكنوش متوقعين إننا ممكن نحارب ونهجم ونعبر القناة ونسترد أرضنا ومش مقدرين حجم الغيظ والاستثارة اللي فينا علشان أرضنا المحتلة، فتفاءلت خيرا إنهم عايشين على أمجاد الماضي".


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