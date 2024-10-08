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أخبار مصر

نجيب ساويرس معلقا على ظاهرة الأثرياء الجدد: كنت بغسل الأطباق في ألمانيا

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن "ظاهرة الأثرياء الجدد موجودة في العالم كله، وهؤلاء  يكسبون الأموال بسهولة وبطرق تفتقد الشفافية، ولكن الدول لا تقوم على مثل هؤلاء".

من هم الصناعيون العصاميون؟

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"البلاد تقوم على الصناعيين العصاميين الذين يبنون مؤسسات اقتصادية وليسوا في عجلة لكسب الربح".

رجال أعمال عصاميين في مصر

وتابع ساويرس:"الحمد لله في مصر النهارده عندنا 20 رجل أعمال عصامي بنوا مؤسسات وكل منهم لديه 20 ألف عامل وناجحين في أعمالهم".

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بداية نجيب ساويرس في ألمانيا ودرس والده

ولفت:"انا كنت محظوظ بوالدي الذي كان رجلا عصاميا، وبنى نفسه من الصفر، وأسس أكبر شركة مقاولات أممها عبد الناصر في 1961، ولكنه ربانا تربية صارمة، وكان يرسلني ألمانيا اشتغل أغسل أطباق وكنت باخد 50 مارك، وكنت أقول له يا بابا الـ50 مارك دي متكفنيش أسبوع فيقول لى:  والله لو ملقيتش شغلانة أرجع، ولكني كنت مصر أقعد، واترقيت لـ ويتر ثم اترقيت لمنصب أكبر في لوكاندة، والدي كان عايز يفهمنا إن القرش صعب ولازم الواحد يتعب علشان يعمله".


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