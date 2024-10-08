جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن تنظيم ملتقى توظيفي جديد يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن وظائف.

يقام الملتقى يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2024، بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك بمقر الجهاز.

فرصة عمل مميزة في مطاعم أمريكانا

ويتيح الملتقى فرصة عمل مميزة للشباب في سلسلة مطاعم أمريكانا الشهيرة، وتتضمن الوظائف المتاحة وظيفة "عضو فريق"، وهي مناسبة للخريجين وأصحاب المؤهلات المتوسطة.

الشروط والمميزات

يتطلب العمل مؤهل تعليمي لا يقل عن الإعدادية، ويفضل أن يكون المتقدم للوظيفة في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا.

وتوفر الشركة تأمينًا طبيًا واجتماعيًا، وراتبًا مجزيًا يشمل بدل مواصلات وحافزًا شهريًا. كما توفر الشركة باصات لنقل الموظفين من وإلى العمل في مناطق التجمع والرحاب وأكتوبر والشيخ زايد.

ويمكن للمهتمين بالوظيفة التسجيل والحصول على المزيد من المعلومات من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 35720825 - 35711198. كما يمكنهم زيارة مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.

ويدعو جهاز رعاية وتشغيل الشباب الشباب الباحثين عن عمل إلى المشاركة في هذا الملتقى والاستفادة من الفرصة المتاحة للحصول على وظيفة مناسبة في بيئة عمل مميزة.