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انطلاق فعاليات مخيم العدالة المناخية في تنزانيا بمشاركة شباب من 100 دولة

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية
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انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من "مخيم العدالة المناخية 2024" في تنزانيا، حيث يجتمع أكثر من 300 قائد شاب من قادة المناخ من أكثر من 100 دولة من دول الجنوب العالمي.

يهدف المخيم، الذي يمثل منصة فريدة من نوعها، إلى تمكين الشباب من دول الجنوب العالمي التي تعاني من آثار التغير المناخي بشكل كبير، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لمواجهة التحديات المناخية الملحة.

ويتناول المخيم مجموعة واسعة من القضايا البيئية الملحة، بما في ذلك مناقشة الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتطوير استراتيجيات للتكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات، ودراسة العلاقة بين التغير المناخي والنزاعات، والبحث عن حلول للتخلص من التلوث البلاستيكي.
 

تمثيل قوي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مخيم العدالة المناخية

 يشهد المخيم هذا العام مشاركة قوية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمثل الشباب من هذه المنطقة حوالي 25% من إجمالي المشاركين، ويأتي هذا التمثيل القوي من دول مثل تونس ومصر والمغرب، مما يعكس اهتمام الشباب العربي بقضايا المناخ والبيئة.

وأكد المنظمون أهمية دور الشباب في قيادة الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، مشيرين إلى أن الشباب هم الأكثر تأثرًا بتداعيات هذه الأزمة، وهم الأكثر حماسًا لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.

وتوقع المنظمون أن يشهد المخيم مناقشات مثمرة وبناءة حول القضايا المناخية الملحة، وأن يساهم في تعزيز التعاون الدولي بين الشباب من مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن مخيم العدالة المناخية 2024 يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للمساهمة في بناء مستقبل مستدام لكوكبنا.

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