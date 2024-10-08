القابضة للمطارات: تطوير وتأهيل العنصر البشري علي رأس أولوياتنا

قال أيمن عرب رئيس مجلس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية: إننا نستهدف خلال الفترة المقبلة تأهيل وتطوير العنصر البشري علي رأس الملفات.

وتابع عرب خلال لقاء صحفي الطيران المدني: إن هناك خطة لإدارة المطارات بشكل سمارت، بما يساعد في سرعة اتخاذ القرار بشكل اسرع داخل بيئة العمل.

وأوضح أن لكل بيئة عمل إدارة مختلفة ومن دول إلي أخري،لافتا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد العمل وفقا لبيئة العمل المصرية.



وأضاف علي هامش تجربة طوارئ في مطار القاهرة: إن هناك العديد من المشاريع التي ستشهدها المطارات خلال الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى افتتاح توسعة مطار برج العرب ومطار سفنكس الدولي، مشيرا إلي أن القابضة للمطارات تهدف إلي رفع الكفاءة وتطوير المطارات وفقا خطة مستقبلية.

وأشار إلى تعاون قطاع الطيران المدني مع القطاع الخاص وفقا للوائح والقوانين، فيما يخص ادارة وتشغيل المطارات.