الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

لوجود مخالفات مالية وإدارية، وزيرة التضامن توجه بغلق دارين للرعاية الاجتماعية بأسوان

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ومأمور الضبط القضائي بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، بغلق دارين للرعاية الاجتماعية للبنين والبنات تابعين لجمعية رعاية البنين والبنات بأسوان.
 وجاء هذا القرار إثر زيارة فريق التدخل السريع لدار رعاية البنات ودار رعاية البنين، بناء على توجيه من وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة دور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
 
ورصد الفريق عددًا من الملاحظات التى تمثل خطرًا على بقاء الأطفال بالدارين، منها عدم تفعيل سياسة الحماية، وعدم قدرة الجهاز الوظيفي على التعامل مع الأبناء ومشكلاتهم بشكل تربوي،علاوة على رصد مخالفات مالية وإدارية أثناء الفحص المالي والإداري لأعمال الجمعية.

 

نقل الأبناء من الدارين واستقبالهم بإحدى مؤسسات الرعاية الأخرى

وقام فريق التدخل السريع بالتنسيق لنقل الأبناء من الدارين واستقبالهم بإحدى مؤسسات الرعاية الأخرى ليتلقوا أوجه الرعاية الاجتماعية. 
 يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لفريق التدخل السريع المركزي ومأموري الضبط القضائي بزيارة مؤسسات رعاية وتأهيل وحماية الأطفال على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة بتلك المؤسسات والمراكز الاجتماعية، في ظل تبني الوزارة استراتيجية جديدة لإعادة تقييم دور الرعاية الاجتماعية، وضرورة أن تكون هذه الدور ملائمة ومناسبة للأطفال في دور الرعاية.
 وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة  (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).

 

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