الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

كثيفة ببعض المناطق، تحذير عاجل من الشبورة على هذه الطرق غدا

الشبورة
الشبورة
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على مناطق من شمال وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحرى.
وتنشط الرياح على الوادى الجديد وجنوب سيناء وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا الأربعاء 09-10-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 08 - 10 -2024


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  غدا الأربعاء، حيث يسود طقس حار  نهارا  على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائلا للبرودة اخر الليل وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.


 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا


ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس  غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:22
 
 

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