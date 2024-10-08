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خبير عسكري يكشف رسالة السيسي للخارج من حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة

حضور الرئيس السيسي
حضور الرئيس السيسي تفتيش حرب الفرقة السادسة، فيتو
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قال اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي: إنّ حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، يأتي ضمن احتفال القوات المسلحة ومصر بانتصارات أكتوبر 1973 والذكرى 51 على هذه الحرب المجيدة.

منظومات التسليح البرية والبحرية والجوية

وأضاف عبدالمحسن خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ ما شاهدناه اليوم يؤكد أنّ القوات المسلحة لديها أحدث منظومات التسليح البرية والبحرية والجوية، والتي تثبت قدراتها الدائمة على مواجهة التحديات المتنامية على الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة.

رسائل للداخل والخارج من حضور السيسي فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة

وأشار إلى أنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال حضوره فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني تحتوي على الكثير من الرسائل للداخل والخارج المصري.

السيسي يشهد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (صور)

السلام خيار استراتيجي.. رسائل السيسي خلال مراسم تفتيش الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (إنفوجراف)

العقيدة القتالية للجيش المصري 

وتابع: رسائل السيسي تتمثل في تأكيد أنّ الإرادة المصرية والعقيدة القتالية الشريفة استطاعت تحقيق النصر في حرب أكتوبر 1973 رغم الفارق في الإمكانيات مقارنة بالعدو الإسرائيلي، لافتا إلى أنّ القيادة المصرية في 1973 أرادت القتال من أجل تحقيق السلام.

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