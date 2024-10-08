القومي للبحوث ينتج كربوكسي ميثيل السليلوز (CMC) من مصاص القصب بديلا للمستورد

حقق المركز القومي للبحوث إنجازًا جديدًا بنجاح إنتاج مادة كربوكسي ميثيل السليلوز (CMC) من مصاص القصب، وهي مادة تدخل في العديد من الصناعات الحيوية مثل الغذاء والدواء والمنظفات.

ويتميز هذا المنتج بأنه مصنع محليًا بالكامل من خامات طبيعية متوفرة في مصر، مما يجعله منتجًا وطنيًا خالصًا، كما يتميز المنتج بجودته العالية ونقائه، حيث يخضع لمعايير جودة صارمة تضمن مطابقته للمواصفات العالمية.

تطبيقات واسعة النطاق لمادة كربوكسي ميثيل السيليلوز

تدخل مادة CMC في العديد من التطبيقات الصناعية، حيث تستخدم على نطاق واسع في الصناعات الغذائية كمادة مثبتة ومثخنة في منتجات الألبان، اللحوم، المخبوزات والعصائر، مما يحسن من قوامها ولزوجتها وطعمها، وتدخل في صناعة العديد من الأدوية كمادة رابطة ومثبتة، كما تستخدم كمادة رابطة ومثخنة في صناعة مساحيق الغسيل والسوائل.

ويعتبر إنتاج CMC في مصر خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أنه يعرف هذا المنتج تجاريًا باسم E460، وهو اسم شائع الاستخدام في الصناعات الغذائية، ويتم إنتاج CMC باستخدام تكنولوجيا متاحة محليًا، مما يجعل تكلفة الإنتاج تنافسية ويفتح الباب أمام توسيع الإنتاج في المستقبل.