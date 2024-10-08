الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القومي للبحوث ينتج كربوكسي ميثيل السليلوز (CMC) من مصاص القصب بديلا للمستورد

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
ads

حقق المركز القومي للبحوث إنجازًا جديدًا بنجاح إنتاج مادة كربوكسي ميثيل السليلوز (CMC) من مصاص القصب، وهي مادة تدخل في العديد من الصناعات الحيوية مثل الغذاء والدواء والمنظفات.

ويتميز هذا المنتج بأنه مصنع محليًا بالكامل من خامات طبيعية متوفرة في مصر، مما يجعله منتجًا وطنيًا خالصًا، كما يتميز المنتج بجودته العالية ونقائه، حيث يخضع لمعايير جودة صارمة تضمن مطابقته للمواصفات العالمية.

 

تطبيقات واسعة النطاق لمادة كربوكسي ميثيل السيليلوز

تدخل مادة CMC في العديد من التطبيقات الصناعية، حيث تستخدم على نطاق واسع في الصناعات الغذائية كمادة مثبتة ومثخنة في منتجات الألبان، اللحوم، المخبوزات والعصائر، مما يحسن من قوامها ولزوجتها وطعمها، وتدخل في صناعة العديد من الأدوية كمادة رابطة ومثبتة، كما تستخدم كمادة رابطة ومثخنة في صناعة مساحيق الغسيل والسوائل.

ويعتبر إنتاج CMC في مصر خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أنه يعرف هذا المنتج تجاريًا باسم E460، وهو اسم شائع الاستخدام في الصناعات الغذائية، ويتم إنتاج CMC باستخدام تكنولوجيا متاحة محليًا، مما يجعل تكلفة الإنتاج تنافسية ويفتح الباب أمام توسيع الإنتاج في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

دعم الاقتصاد الوطني منتجات الالبان فرص عمل جديدة توفير فرص عمل تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعات الغذائية الاقتصاد الوطنى الغذاء والدواء القومي للبحوث صناعة المنظفات الاسم التجاري

مواد متعلقة

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير 70 شارعًا بالبدرشين (صور)

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل

انطلاق فعاليات مخيم العدالة المناخية في تنزانيا بمشاركة شباب من 100 دولة

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية في الجيزة لتقنين الأوضاع.. تقديم التسهيلات اللازمة لإجراءات التصالح على مخالفات البناء.. وإدراج المخالفات البنائية للإزالة الأسبوع المقبل

وصول كسارات تحويل مخلفات الهدم إلى إنترلوك وبلدورات بميناء سفاجا (صور)

حي جنوب الجيزة: تجديد شبكات الإنارة بمنطقة الجامعة وإيقاف الأعمال المخالفة بشارع المدبح (صور)

وزيرة البيئة تتوجه إلى أذربيجان للمشاركة في الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو

تحرير محضر غلق لبدال تمويني يعمل خارج أوقات الدوام الرسمية بإمبابة (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية: كارثة تهدد ولاية فلوريدا والسبب إعصار ميلتون

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

نجيب ساويرس معلقا على ظاهرة الأثرياء الجدد: كنت بغسل الأطباق في ألمانيا

هل تفكر في شراء حصة بمنجم السكري؟ الرد مفاجأة من نجيب ساويرس

نجل ليلى طاهر: والدتي لها أثر بالغ في تنمية تذوقي الفني وتوجهاتي الأدبية

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر وموريتانيا

منوعات

المزيد

 مصرع 5 مغامرين أثناء محاولتهم تسلق سابع أعلى قمة بالعالم

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالأسواق

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 8/10/2024

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا يحرص اليهود على الحياة أكثر من المشركين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

حكم قراءة سورة الحديد يوم الثلاثاء وسؤال الله بها وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية