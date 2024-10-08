وزير العدل يبحث مع البنك الدولي سبل التعاون القضائي

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، ستيفان جيمربت المدير القطري للبنك الدولي، ونادر محمد المدير الإقليمي للبنك الدولي، والوفد المرافق لهما، بحضور مساعدي وزير العدل المختصين .

وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي، للوقوف على ما تم إنجازه من تعاون مسبق، وبحث سبل التعاون المستقبلي.



في بدء الاجتماع، رحب الوزير بالحضور مشيدًا بما تم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في العديد من المجالات لا سيما دعم القدرات والتدريب للقضاة، وخبراء إعادة الهيكلة .



كما أشار وزير العدل الى الانتهاء من قانون المطالبات البسيطة، وذلك للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء في إطار خطة وزارة العدل لتحقيق العدالة المنشودة من خلال سرعة الإنجاز.



ومن جانبه ثمن المدير القطري لمجموعة البنك الدولي جهود وزارة العدل الملموسة للارتقاء بالمنظومة القضائية وما تم من إنجاز، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك.



كما تناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات القضاة والمعاونين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل.