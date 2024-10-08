الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العدل يبحث مع البنك الدولي سبل التعاون القضائي

وزير العدل خلال الاجتماع
وزير العدل خلال الاجتماع

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، ستيفان جيمربت المدير القطري للبنك الدولي، ونادر محمد المدير الإقليمي للبنك الدولي، والوفد المرافق لهما، بحضور مساعدي وزير العدل المختصين  .

وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي، للوقوف على ما تم إنجازه من تعاون مسبق، وبحث سبل التعاون المستقبلي.


في بدء الاجتماع، رحب الوزير بالحضور مشيدًا بما تم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في العديد من المجالات لا سيما دعم القدرات والتدريب للقضاة، وخبراء إعادة الهيكلة  .

كما أشار وزير العدل الى الانتهاء من قانون المطالبات البسيطة، وذلك للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء في إطار خطة وزارة العدل لتحقيق العدالة المنشودة من خلال سرعة الإنجاز. 

ومن جانبه  ثمن المدير القطري لمجموعة البنك الدولي جهود وزارة العدل الملموسة للارتقاء بالمنظومة القضائية وما تم من إنجاز، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك.


كما تناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات  القضاة والمعاونين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البنك الدولي المستشار عدنان فنجري وزير العدل التعاون القضائي

مواد متعلقة

وزير العدل يتابع إجراءات تحصيل المطالبات القضائية من المواطنين وتوريدها لخزانة الدولة

العدل: تنظيم ندوات توعية للمواطنين بالجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية بالمحاكم

الأكثر قراءة

فيديو جديد يرصد اندلاع حريق هائل بمصنع للأقمشة بالعاشر من رمضان

تعرف على موعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات

الكهرباء تحدد خطوات التعامل مع سارقي التيار عند طلب تركيب عداد كودي

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

10 صور ترصد الجدية في مران الزمالك اليوم استعدادًا للسوبر المحلي

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

قرار جديد من وزير التموين بشأن تداول 7 سلع استراتيجية

منوعات

المزيد

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع البصل والليمون، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

إلى أين يتجه مؤشر الذهب بالتداولات العالمية؟، الأونصة وصلت لهذا السعر

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

السلام خيار استراتيجي.. رسائل السيسي خلال مراسم تفتيش الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

أحاديث نبوية حول فضل الجهاد ومكانته العظيمة في الإسلام

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية