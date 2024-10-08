قطار سيناء يقود نقلة لوجستية جديدة فى مصر

أكد الدكتور محمد على مستشار وزير النقل السابق ان مد قطارات الركاب والبضائع الى سيناء سيكون له تاثير ايجابى على صناعة اللوجستيات فى مصر خلال السنوات القادمة.

صناعة اللوجستيات

موضحا أن القطار سيفتح آليات جديد للربط بين الموانئ الجافة والموانئ البحرية وعمليات النقل للبضائع مما يساهم فى نمو سوق النقل متعدد الوسائط واللوجستيات ويفتح ابواب جديدة للاستثمار بسيناء فى سوق اللوجستيات.

وكان وزير النقل شهد امس تشغيل قطار سيناء وشهد مرور القطار بمدن سيناء مما يفتح افاق جديدة للتنمة والنقل.