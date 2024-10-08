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أخبار مصر

وزير العمل يعلن توفير 2000 فرصة عمل

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
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أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في شركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية "لولو إنترناشينال جروب"، داخل فروع مصر، وذلك خلال الفترة المقبلة التي تشهد مجموعة من التوسعات، والتنسيق لتوفير فرص عمل في فروع "الشركة" في عددِ من البلدان العربية.

ووجه الوزير، الإدارة العامة للتشغيل لصياغة إعلان ورابط إلكتروني للتقديم على الدفعة الأولى من الفرص المطلوبة وعددها 300  فًرصة متوفرة حتى الآن على مِهن: إداريين وأمن، وخدمة عملاء، ومُتلقى طلبات، وخباز، وحلواني، وأمين مخزن، ومنسق ممرات، وطهي، وكاشير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من إدارة "الشركة"، برئاسة حذيفة القرشي المدير الإقليمي، وحضور: وائل محمد مدير الفروع، ومحمد فهمي رئيس قطاع الموارد البشرية، ومحمد حمزة رئيس قسم الموارد البشرية.

وبحسب تصريحات الوزير عقب اللقاء، فإن هذه الفرًص الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة العمل في تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل" وتوفير عِمالة ماهرة، ومُدربة طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

حضر اللقاء من وزارة العمل:شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهبة أحمد مدير عام التشغيل، ود. محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني، وأحمد مصطفى مدير إدارة التطبيقات بمركز المعلومات.

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