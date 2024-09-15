أخبار الفن اليوم: حذف أغنية شيرين الجديدة.. نقيب الموسيقيين يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدا.. وحفل توزيع جوائز الإيمي في نسختها الـ 76

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة من أبرزها حذف أغنية “عودتني الدنيا” للمطربة شيرين عبد الوهاب بعد طرحها بالأمس.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

تفاجأ محبو الفنانة شيرين عبد الوهاب بحذف أغنيتها “عودتني الدنيا” من على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “X”.





رحل عن عالمنا اليوم الكاتب والروائي اللبناني الفلسطيني إلياس خوري عن عمر يناهز الـ 76 عامًا.

تخوض الفنانة زينة تجربة سينمائية جديدة بفيلم يحمل اسم «بنات الباشا» بتوقيع المخرج محمد العدل.



يعقد الفنان مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية غدًا الاثنين مؤتمرا صحفيا وإعلاميا، فى تمام الساعة الخامسة عصرا بمقر النقابة الأم بوسط البلد.





فاز فيلم DECK 5B، بجائزة أفضل فيلم قصير دولي، في الدورة ٤٩ من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

أعلن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، عن فوز فيلم Midnight Madness، للممثلة الشهيرة ديمي مور، بجائزة TIFFPeoplesChoiceAward، ضمن فعاليات الدورة ٤٩ للمهرجان الشهير.

أعلنت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، أسماء الفائزين بجوائز مسابقة Short Cuts، في الدورة ٤٩، للمهرجان الأوروبي الشهير.





يكرم مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما فى نسخته السابعة برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، الفنانة القديرة نيللى، وذلك مع كوكبة من نجوم الفن من مصر وعدد من دول العالم.

يستأنف نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما، فعالياته يوم الإثنين المقبل الموافق ١٩ أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية في تمام السابعة مساء بسينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية.

حقق فيلم الإثارة والتشويق "عاشق" الذي يأتي بطولة الفنان أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد إيرادات قوية بدور العرض السينمائية المصرية.

تشهد ولاية لوس أنجلوس بعد ساعات قليلة، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي ستشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.