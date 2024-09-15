أخبار الفن اليوم: حذف أغنية شيرين الجديدة.. نقيب الموسيقيين يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدا.. وحفل توزيع جوائز الإيمي في نسختها الـ 76
شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة من أبرزها حذف أغنية “عودتني الدنيا” للمطربة شيرين عبد الوهاب بعد طرحها بالأمس.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
حذف أغنية "عودتني الدنيا" لـ شيرين عبد الوهاب بعد طرحها أمس
تفاجأ محبو الفنانة شيرين عبد الوهاب بحذف أغنيتها “عودتني الدنيا” من على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “X”.
وفاة الكاتب اللبنانى إلياس خوري عن عمر يناهز 76 عامًا
رحل عن عالمنا اليوم الكاتب والروائي اللبناني الفلسطيني إلياس خوري عن عمر يناهز الـ 76 عامًا.
التفاصيل الكاملة لفيلم زينة الجديد «بنات الباشا»
تخوض الفنانة زينة تجربة سينمائية جديدة بفيلم يحمل اسم «بنات الباشا» بتوقيع المخرج محمد العدل.
نقيب الموسيقيين يعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر النقابة غدا
يعقد الفنان مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية غدًا الاثنين مؤتمرا صحفيا وإعلاميا، فى تمام الساعة الخامسة عصرا بمقر النقابة الأم بوسط البلد.
مهرجان تورنتو، DECK 5B يفوز بجائزة أفضل فيلم قصير دولي
فاز فيلم DECK 5B، بجائزة أفضل فيلم قصير دولي، في الدورة ٤٩ من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.
مهرجان تورنتو، فيلم ديمي مور يفوز بجائزة TIFFPeoplesChoiceAward
أعلن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، عن فوز فيلم Midnight Madness، للممثلة الشهيرة ديمي مور، بجائزة TIFFPeoplesChoiceAward، ضمن فعاليات الدورة ٤٩ للمهرجان الشهير.
مهرجان تورنتو، القائمة الكاملة للفائزين بجوائز مسابقة Short Cuts
أعلنت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، أسماء الفائزين بجوائز مسابقة Short Cuts، في الدورة ٤٩، للمهرجان الأوروبي الشهير.
أيام القاهرة للمونودراما يكرم نيللي في دورته السابعة
يكرم مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما فى نسخته السابعة برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، الفنانة القديرة نيللى، وذلك مع كوكبة من نجوم الفن من مصر وعدد من دول العالم.
عرض 9 أفلام ضمن فعاليات نادي سينما المرأة بالهناجر
يستأنف نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما، فعالياته يوم الإثنين المقبل الموافق ١٩ أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية في تمام السابعة مساء بسينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية.
إجمالي إيرادات فيلم «عاشق» لـ أحمد حاتم منذ طرحه بالسينمات
حقق فيلم الإثارة والتشويق "عاشق" الذي يأتي بطولة الفنان أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد إيرادات قوية بدور العرض السينمائية المصرية.
الليلة، حفل توزيع جوائز الإيمي في نسختها الـ 76
تشهد ولاية لوس أنجلوس بعد ساعات قليلة، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي ستشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.
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