شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغنياتها "عودتني الدنيا"
طرحت المطربة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنياتها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر كافة تطبيقات الموسيقى.
والأغنية من كلمات: احمد المالكي وألحان: تامر عاشور؛ وإنتاج: رامز سليمان.
أغنية إللي يقابل حبيبي
وطرحت شيرين مؤخرا أغنية “اللي يقابل حبيبي” ودخلت الأغنية قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة فى مصر، على الرغم من حذفها من القناة الرسمية لشيرين من قبل شركة روتانا.
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