شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغنياتها "عودتني الدنيا"

طرحت المطربة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنياتها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر كافة تطبيقات الموسيقى.

والأغنية من كلمات: احمد المالكي وألحان: تامر عاشور؛ وإنتاج: رامز سليمان.

#عودتني_الدنيا

كلمات: أحمد المالكي

ألحان: تامر عاشور

توزيع وفواصل موسيقية: النابلسي

تسجيل، ميكس وماستر: خالد سند

وتريات: محمد مدحت

جيتار وهارموني: أحمد حسين

باص جيتار: أحمد رجب

بيركشن: ضياء بدر

إدارة انتاج: رامز سليمان

تم التسجيل في استوديو TRS

photo by… pic.twitter.com/w75xHE9ema — Sherin Abdelwahab (@Sherinthesinger) September 14, 2024

أغنية إللي يقابل حبيبي

وطرحت شيرين مؤخرا أغنية “اللي يقابل حبيبي” ودخلت الأغنية قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة فى مصر، على الرغم من حذفها من القناة الرسمية لشيرين من قبل شركة روتانا.